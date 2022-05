Horner haalt opgelucht adem: "Ferrari had zomaar nog een pitstop kunnen maken"

Red Bull Racing begon lastig aan het weekend in Miami. Toch kwam de Oostenrijkse renstal uiteindelijk als winnaar uit de bus op het gloednieuwe circuit. Max Verstappen reed weer eens een sterke race en kwam als winnaar over de streep, wederom vocht hij een stevig duel uit met Charles Leclerc.

De Monegaskische Ferrari-coureur zag Verstappen al vrij vroeg langszij komen. Maar in de slotfase ontpopte zich een mooi duel tussen de twee jeugdrivalen. Verstappen hield het hoofd koel en de winst was binnen, het is zijn tweede overwinning op rij. Ook teammaat Sergio Perez kwam goed voor de dag en kwam als vierde over de streep.

Geluk

Na afloop was teambaas Christian Horner redelijk opgelucht dat de wedstrijd erop zat. De Britse Red Bull-baas moest nog een aardig eindje lopen naar het podium maar verscheen daarna alsnog voor de camera van Sky Sports: "Na de safety car hadden we het geluk dat Ferrari geen pitstop had gemaakt. Ze hadden namelijk zomaar voor de softs kunnen kiezen. Het neutraliseerde de boel maar toen Charles DRS kon gebruiken konden we hem niet afschudden."

DRS

Horner was achteraf vooral trots op het werk dat winnaar Verstappen had verricht. De Nederlander bleef namelijk weer eens ijskoud onder immense druk. Horner: "Max stond onder enorme druk in deze momenten, hij had zich zeer makkelijk kunnen verremmen. Maar hij had vijf rondjes nodig om de DRS te breken en daarna had hij alles onder controle."

Maar alles kwam goed voor Red Bull en Verstappen. Het weekend begon op een onpraktische wijze met veel problemen maar Verstappen sloeg toe op het juiste moment. Horner haalde opgelucht adem want Leclerc kon na de safety car dichtbij komen: "De temperatuur neemt af en de DRS is zo enorm krachtig. Hij kwam dichtbij in de eerste sector maar toen kon Max een tiende wegrijden, een tiende! Volgens mij had Leclerc toen een momentje en kon Max dat gebruiken om de DRS te breken."