Verstappen kan leven met P3: "Gisteren reed ik letterlijk vier rondjes"

Max Verstappen begon niet op de gewenste wijze aan het weekend in Miami. Op de vrijdag verloor hij veel tijd door problemen en het was voor hem dan ook evident om vandaag wel goed voor de dag te komen. Hij deed wat hij moest doen maar er zat overduidelijk meer in het vat.

Verstappen kwalificeerde zich in Miami Gardens als derde, achter de twee Ferrari's. In zijn laatste run maakte hij een foutje waardoor hij wijd ging en een toptijd kon vergeten. Na afloop liet hij interviewster van dienst Danica Patrick weten toch tevreden te zijn: "Over het algemeen ben ik wel tevreden met de kwalificatie. Gisteren reed ik letterlijk maar vier rondjes dus vandaag draaide het er vooral om, om de baan te leren kennen en om balans te vinden."

Tevreden

De regerend wereldkampioen keek dan ook op tegen de kwalificatie. Desondanks zijn geringe voorbereiding reed hij toch weer sterk. Hij kon niet anders dan tevreden zijn: "Dat ik zo competitief ben is echt een verrassing want het is geen makkelijke baan om te leren kennen. Ik denk dat je altijd de pole wilt pakken maar van waar wij kwamen is het positief. Maar we moeten de weekenden niet zo moeilijk maken als hier."

Race

Morgen mag de Red Bull-coureur zijn kunsten laten zien in de race en dat betekent dat alles nog op het spel staat. Verstappen is zoals wel vaker vol goede moed: "We hebben goede snelheid en de auto voelt heel erg goed aan dus ik kijk uit naar de race. Buiten de racelijn is het nogal glad. Het hangt dus allemaal af van hoe de banden zich gaan gedragen in de warme omstandigheden."