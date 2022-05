Wedstrijdleiding grijpt in om gevaarlijke situaties in kwalificatie te voorkomen

In de vrije trainingen in Miami werd het al snel duidelijk, de baan is nogal krap. Meermaals kwamen coureurs elkaar tegen en ontstonden er gevaarlijke situaties. In de derde vrije training kwam Max Verstappen bijvoorbeeld bijna in aanraking met een langzaam rijdende Aston Martin.

De wedstrijdleiding neemt met een oog op de kwalificatie geen risico's. Zoals wel vaker heeft wedstrijdleider Niels Wittich besloten om de coureurs een maximale rondetijd in te stellen. Coureurs moeten zich tussen de safety car lijnen namelijk houden aan een maximale tijd van 1:48:00.

Dat langzaam rijden en niet opletten tot gevaarlijke situaties kan leiden zagen we twee races geleden in Australië. In Melbourne lette een langzaam rijdende Lance Stroll niet goed op waardoor Nicholas Latifi hem in de kwalificatie niet meer kon ontwijken. Ook expres langzaam rijden tijdens de kwalifcatie heeft al meermaals voor kolderieke situaties gezorgd in het verleden.