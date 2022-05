Hamilton reageert op grapje Marko: "Zodra het niet goed gaat trappen ze na"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Britse Mercedes coureur worstelde in de eerste vier races stevig met zijn bolide en kende enkele pijnlijk dieptepunten. Twee weken terug in Imola zakte hij door het ijs toen punten vrijwel het gehele weekend ver weg bleken.

Hamiltons slechte resultaten zorgden voor cynische reacties vanuit de concurrentie. Bij Red Bull Racing kon men het niet laten om even een klein sneertje uit te delen. Red Bull-adviseur Helmut Marko grapte na afloop van de Grand Prix op Imola dat Hamilton misschien maar met pensioen had moeten gaan in 2021.

Natrappen

Het was overduidelijk een geintje van Marko maar in het Verenigd Koninkrijk kon niet iedereen erom lachen. Hamilton werd bij Sky Sports geconfronteerd met de uitspraken en was fel: "Mensen houden van je als je het goed doet, maar zodra het niet goed gaat trappen ze je na. Dat hoort gewoon bij het leven. Ik heb voorbeelden gehad van mensen waar ik tegenop keek toen ik opgroeide. Maar ook binnen deze sport deden ze enkele uitspraken die niet echt respectvol tegenover mij waren."

Brandstof

Hamilton weet zelf ook heus wel dat het huidige seizoen niet geheel naar wens verloopt. De Brit is echter onverminderd vastbesloten om zijn criticasters de mond te snoeren: "Ik gebruik het als brandstof en zet het om in iets positiefs. Ik ga sterker terug komen, net als het team. vier, zes of tiend slechte races zullen mij niet weerhouden van doen waar ik dol op ben. Ik race al 29 jaar, ik heb slechtere perioden gekend en ook toen kwam in terug. Het gaat er namelijk niet om hoe je valt maar hoe je weer opstaat. Niets zal mij tegenhouden."