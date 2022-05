Bottas schuldbewust na pijnlijke crash: "Kostbare fout vanuit mijn kant"

Gisteren maakten de heren coureurs voor het eerst kennis met het nieuwe circuit in Miami. Veel coureurs maakte een uitstapje buiten de baan en een enkel vond zichzelf terug in de muren rondom het Miami International Autodrome. Al in de eerste vrije was de eerste code rood een feit.

Valtteri Bottas crashte vroeg in de eerste training en dat kwam de Fin duur te staan. De schade aan zijn Alfa Romeo was fors en zijn monteurs moesten veel vervangen. Door de grote schade moest Bottas de gehele tweede vrije training missen en daarmee loopt hij een flinke achterstand op. De Fin mist de nodige meters op de nieuwe baan.

Kostbaar

Na afloop van de sessies in Miami was de Finse Alfa Romeo-coureur dan ook flink schuldbewust. Hij steekt echter wel de hand in eigen boezem en is goudeerlijk tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Dit was echt een kostbare fout vanuit mijn kant, het is jammer. Het beste wat we nu kunnen doen is morgen zoveel mogelijk testen. De schade was zonde, met de impact beschadigde ik de uitlaat en de turbo. Daarom was het ook lastig om alles klaar te krijgen voor de tweede training, balen."

Fantastisch

Het circuit in Miami kan Bottas daarnaast wel bekoren. De Fin heeft slechts enkele rondes gereden maar die meters maakten wel een goede indruk: "Deze baan is echt fantastisch, hij is echt heel uitdagend. Er is een bochtige sessie aan de achterzijde van de baan, dat is waarschijnlijk het lastigste gedeelte. De track evolution was vandaag enorm, ik moet morgen dus nog het nodige inhalen."