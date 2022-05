Hamilton voldoet niet aan sieradenregels van de FIA

De aangescherpte sieradenregels in Miami houden de gemoederen flink bezig. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vindt de aangescherpte regels maar niets en dat laat hij in woord en gebaar overduidelijk weten aan autosportfederatie FIA. De Brit houdt dan ook voet bij stuk in de stad in Florida.

Gisteren maakte race director Niels Wittich bekend dat de regelgeving omtrent het dragen van sieraden, juwelen en niet goedgekeurd ondergoed worden verscherpt. De coureurs mogen geen sieraden in de cockpit dragen maar regelmatig hield mn zich daar niet aan. Daarom besloot Wittich de voorschriften toe te voegen aan de verplichte scrutineering. Als een coureur daar niet aan voldoet kan dat zelfs een diskwalificatie opleveren.

Hamilton was eerder tijdens de persconferentie nogal kritisch op de regelgeving en gaf aan dat hij een aantal juwelen niet kan uitdoen. Uit een nieuw document van de FIA blijkt dat Hamilton zich daadwerkelijk niet houdt aan de regelgeving. In het twaalfde document van het evenement staat dat Mercedes niet kan bevestigen dat Hamilton aan de regelgeving voldoet.

UPDATE 20:16: De FIA heeft in een nieuwe document laten weten dat Mercedes nu wel een compleet ingevuld formulier heeft ingeleverd.

