Video: Lando Norris is een geboren doelman

Lando Norris is altijd in voor een geintje. De Britse McLaren-coureur vermaakt zich naast de baan regelmatig met een aantal andere sporten. Norris was in Brazilië aanwezig bij een wedstrijd van voetbalclub Palmeiras waarom hij samen met Callum Ilott op de tribunes zat.

BREAKING: Lando Norris won’t be able to participate in the Brazilian Grand Prix due to an injury sustained while playing goalkeeper with no experience whatsoever. pic.twitter.com/JCrls3Swrp