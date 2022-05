Montoya ziet Hamilton worstelen met middenveld: "Hij heeft meer tijd nodig"

Het team van Mercedes is niet bepaald sterk aan het huidige seizoen begonnen. De regerend constructeurskampioen komt duidelijk snelheid tekort ten opzichte van concurrenten Red Bull Racing en Ferrari. Het is een bittere pil voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en nieuwkomer George Russell.

De twee Britse coureurs hebben te maken met een auto die de nodige kinderziektes kent. De nieuwe W13 komt niet alleen snelheid tekort, hij heeft tevens zeer veel last van porpoising. De Mercedes-coureurs vinden zich dan ook steeds vaker terug in het middenveld-gevecht. Twee weken terug werd pijnlijk duidelijk dat de Mercedessen zich niet zomaar kunnen ontdoen van de andere middenvelders, Hamilton werd in Imola slechts dertiende.

Russell kent in tegenstelling tot zijn teamgenoot een veel betere seizoenstart. De jonge Brit eindigde vooralsnog elke race in de punten en oogst lof. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya begrijpt wel waar het verschil vandaan komt. De Colombiaan spreekt zich uit tegenover VegasInsider: "Ik ben enorm fan van George en ik vind Lewis ook aardig. Maar je mag niet vergeten dat George de afgelopen drie jaar reed voor het team van Williams. Hij zat dat ieder weekend in het gevecht, hij zat in het verkeer en moest iedere keer duelleren."

Wennen

Waar Russell zich de afgelopen seizoenen naar voren probeerde te vechten, reed Hamilton ver vooraan het veld. Montoya concludeert dan ook dat Hamilton simpelweg moet wennen: "Lewis reed de afgelopen zeven, acht jaar alleen. Hij racete niet echt met anderen want iedereen ging opzij toen hij ze lapte. Nu vindt hij zichzelf terug in het verkeer en dan maakt het niet uit hoe goed je bent. Als je immers niet oefent wordt het lastig. Maar dat betekent niet dat Lewis slechter is dan Russell. Hij heeft simpelweg meer tijd nodig."

Verbeteren

Montoya denkt dan ook dat Hamilton snel weer terug is aan de top van het veld. De Colombiaan is van mening dat de Brit niet zomaar zijn kunstjes kwijt is geraakt: "Als je Lewis een winnende auto geeft, dan zie je dat hij zich anders gaat gedragen. Ik weet dat hij het niet ziet zitten om elk weekend te worden verslagen door George. George lijkt zich meer op zijn gemak te voelen, hij pusht en heeft iets te bewijzen. Hamilton hoeft niets te bewijzen. Ik denk dat hij zich nu volledig richt op het verbeteren van de wagen. Is hij vergeten hoe je moet rijden? Nee, zoiets vergeet je niet. Hij is simpelweg niet blij met de bolide."