Verstappen en Perez gooien eerste bal bij MLB-wedstrijd

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Miami. De wereldberoemde stad in de de staat Florida maakt dit seizoen zijn debuut op de kalender van de koningsklasse van de autosport. De coureurs vinden het fantastisch en zijn deze week druk bezig met allerlei PR-werkzaamheden.

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez waren gisteren te gast bij de lokale honkbalclub Miami Marlins. Het duo kreeg zelfs de eer om voorafgaand de MLB-wedstrijd de eerste ballen te werpen. Het duo ging daarna nog op de foto met de honkbalsterren en bekeken de wedstrijd.