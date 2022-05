Webber steunt Hamilton: "Men is nogal hard tegen Lewis"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet bepaald sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Britse Mercedes-coureur zakte twee weken geleden in Imola compleet door het ijs en wordt veelvuldig verslagen door teamgenoot George Russell. De resultaten van Hamilton vallen tegen en de kritiek is niet mals.

Hamilton was voorafgaand het seizoen nog vol vertrouwen, na vier races is er van die woorden niet veel meer over. De nieuwe Mercedes is geen kampioensmaker en Hamilton worstelt met de wagen. In Imola kende hij een lastige kwalificatie, sprint en race. Na afloop zette de Brit zijn droom van een recordbrekende achtste wereldtitel in de ijskast en was er vooral plaats voor teleurstelling.

Hard

Toch kan Hamilton ook op veel steun rekenen van collega's en kenners. Ook voormalige Formule 1-coureur Mark Webber leeft mee met de Brit. Tegenover de Daily Star breekt Webber een lans voor Hamilton: "Ik denk dat men nogal hard is tegen Lewis. In Bahrein reed hij nog op briljante wijze naar de derde plaats. In Saoedi-Arabië was er een safety car betrokken bij zijn pitstop waardoor hij punten verloor. Dit gold trouwens ook voor de Australische Grand Prix."

Vergeten

Webber is dan ook van mening dat Hamilton helemaal niet zo slecht is begonnen aan het huidige seizoen. De Australiër vindt dat de algemene opinie nogal vertekend is: "Ik denk dat er heel veel punten zijn die hij buiten zijn eigen schuld heeft laten liggen. In Melbourne was hij in de race echt enorm snel maar hij verloor veel tijd door die pitstop. Alleen in Imola had hij een lastige kwalificatie en race. Natuurlijk vergeet iedereen weer hoe de andere punten buiten zijn schuld verloren gingen."