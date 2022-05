Rosberg ziet Hamilton balen: "Hij haat het om achter zijn teamgenoot te finishen"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton barstte voorafgaand het huidige seizoen nog van de ambitie. Aan de vooravond van de vijfde Grand Prix van het seizoen is er van die ferme woorden niets meer over. De resultaten van de Mercedes-coureur vallen stevig tegen en de teleurstelling is enorm.

Hamilton worstelt met zijn Mercedes en kwam vooralsnog geen enkel moment in de buurt van de kop van het veld. Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna zakte hij al helemaal door het ijs. De Brit viel ernstig tegen in zowel de kwalificatie, sprint als race. Tot overmaat van ramp kon zijn teamgenoot George Russell zich wel goed herstellen.

Emoties

Russell is voorlopig bezig met een prima seizoen. Het talent eindigde vooralsnog elke race in de punten en kwam zelfs in elke race in de top vijf over de streep. Voormalige Mercedes-wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat steekt bij Hamilton. De Duitser is duidelijk tegenover Sky Sports: "Het is zeker een moeilijke situatie voor Lewis. Hij heeft in al zijn seizoenen in de Formule 1 gewonnen, misschien is dit het jaar waarin dat niet lukt. Je ziet dat de spanning stijgt en dat is normaal. Lewis zal die emoties een beetje gaan tonen."

Haat

Rosberg denkt dat de situatie van zijn voormalig teamgenoot wel goed zal komen. De Duitser kent Hamilton immers best goed: "Ik denk dat hij zijn emoties met zijn ervaring onder controle kan krijgen. Laten we ook niet vergeten dat Lewis het haat om achter zijn teamgenoten te finishen. Zelfs als je elfde of dertiende bent, hij haat het met een passie om achter zijn teamgenoot te finishen. Hij wordt er echt boos door. Het gebeurde in Imola in zowel de sprint als de kwalificatie dus de spanning stijgt, vooral in de engineering ruimte. Het is interessant om te zien hoe dat zich ontwikkeld."