Ferrari-kopstuk trots op zijn manschappen: "Ze zijn een team"

Het legendarische team van Ferrari kende een aantal zeer zwakke seizoenen. De rode renstal was de aansluiting met de kop van het veld verloren en vocht mee in het sterke middenveld. Dit seizoen is alles echter anders, Ferrari is weer helemaal terug aan de kop van het veld.

De Italiaanse renstal wist dit seizoen twee van de eerste vier races te winnen en gaat vooralsnog met Charles Leclerc aan de leiding van het wereldkampioenschap. De zon schijnt overduidelijk weer bij het team en de geluiden worden steeds positiever. De renstal duelleert met Red Bull Racing en de situatie vraagt niet langer om medelijden.

Team

Ook bij de top van het automerk is men tevreden met de prestaties. Ferrari-kopstuk John Elkann geniet van de huidige resultaten en is trots. Tegenover F1 TV spreekt Elkann zijn tevredenheid uit: "We hebben momenteel twee fantastische coureurs met hun eigen verdiensten. Maar belangrijker nog, ze zijn een team en dat telt voor Ferrari. Ik ben heel erg trots op hoe Ferrari als team, van coureurs tot engineers, samenwerkt. In 2020 waren 48 procent van onze pitstops onder de drie seconden, in 2021 was dat 78 procent. Nu zitten we op 89 procent en dat zegt alles."

Close

Elkann loopt niet elk raceweekend in de pitbox rond. Toch bemoeit het kopstuk zich wel degelijk met de prestaties van het Formule 1-team. "Ik ben heel erg close met Mattia, met onze coureurs, met onze engineers, onze monteurs in Maranello en iedereen op de baan. Maar voor mij is het belangrijk dat ik close ben, dat hoeft niet zichtbaar te zijn. Het is fantastisch om te zien hoe leuk het is geworden, hoe de competitie is gegroeid. Er komt een heleboel talent naar de sport, ik wil Chase Carey en Stefano Domenicali bedanken voor hun mooie werk voor de toekomst van de Formule 1."