Hamilton wil niet dat GP Monaco verdwijnt: "Kroonjuweel van onze sport"

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren steeds meer gegroeid. De hoge heren van de sport hebben allerlei nieuwe contracten getekend met gloednieuwe races. Onder andere Miami, Las Vegas en Qatar hebben voor de komende jaren een plekje veroverd op de kalender, het maximum van 25 races komt in zicht.

Naast de aangekondigde nieuwe races is er nog veel meer interesse in het organiseren van een Grand Prix. De kopstukken van de Formule 1 hebben wel oren naar races in goed betalende, mooie oorden. Dit kan ten koste gaan van enkele klassieke races op de kalender, volgens meerdere geruchten moeten Spa, Frankijk en zelfs het legendarische Monaco vrezen voor hun plekje.

Kroonjuweel

Niet iedereen is te spreken over een mogelijke exit van Monaco. Ook zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton vindt het geen goed idee. Tegenover de internationale media brak hij een lans voor Monaco: "Het is één van de kroonjuwelen van onze sport. Ik weet niet zeker of het een goed idee is om deze race te schrappen. Er zijn goede dingen aan de race maar het lastige is dat het racen zelf niet spectaculair is. Maar iedereen die er is geniet, het is echt een top plek."

Aanpassen

De baan is volgens de kritieken niet echt meer geschikt voor de hedendaagse Formule 1. Men denkt dan ook dat er gedeeltes van de baan onder handen moeten worden genomen. Hamilton ziet dit echter helemaal niet zitten: "De baan aanpassen is niet makkelijk want het is één van de kleinste landen in de wereld. We hebben hier niet zoveel ruimte. Veel van ons wonen in Monaco. Maar de iconische status en de geschiedenis maken het zo aantrekkelijk voor de coureurs. Maar ik denk dat dit ook geldt voor iedereen die zit te kijken."