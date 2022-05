Marko ziet maar één ander toptalent: "Hij heeft momenteel niet het beste materiaal"

De Formule 1 wordt momenteel gedomineerd door twee teams: Ferrari en Red Bull Racing. De twee renstallen hebben de zeges in het huidige seizoen vooralsnog eerlijk verdeeld: allebei wonnen ze twee races. Opvallend genoeg werden de races ook maar gewonnen door twee coureurs: Charles Leclerc en Max Verstappen.

De twee coureurs kennen elkaar al sinds hun kartperiode en maken dit seizoen overduidelijk de dienst uit in de koningsklasse van de autosport. Opvallend genoeg zijn beide coureurs ook nog eens zeer jong, beide zijn nog maar 24. Zowel Verstappen als Leclerc zijn door hun teams klaargestoomd voor de Formule 1 en maakten hun debuut bij een middenveld-team. Al snel werden ze beide gepromoveerd naar het grote team.

Bij Verstappens team Red Bull staat men bekend om hun neus voor talent. Teamadviseur Helmut Marko is de grote man op het talentengebied bij Red Bull. De Oostenrijker speurt niet alleen de juniorenklassen af, hij kijkt ook om zich heen in de Formule 1. Tegenover Auto, Motor und Sport laat hij weten naast Verstappen en Leclerc maar één ander groot talent te zien: "In dit kampioenschap is de enige getalenteerde coureur die ik verder zie Lando Norris. Maar hij heeft momenteel het beste materiaal niet echt tot zijn beschikking."