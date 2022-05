Hamilton wil verbetering zien: "Moeten anderhalve seconde vinden"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wil aankomend weekend in Miami sportief revanche nemen. De Britse Mercedes-coureur is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. Hamilton worstelt overduidelijk met zijn W13 en kent dan ook de nodige problemen. In Imola beleefde hij anderhalve week geleden zijn slechtste weekend tot dusver, hij werd dertiende.

De Mercedes behoort overduidelijk niet tot de snelste auto's van het veld. De teams van Ferrari en Red Bull Racing hebben meer snelheid en zijn daarnaast ook veel competitiever. De Mercedessen moeten het dan ook doen met de kruimels, tweemaal eindigde een Mercedes-coureur op het podium. In Bahrein profiteerde Hamilton van de dubbele Red Bull-uitvalbeurt en in Australië profiteerde teammaat George Russell van het uitvallen van Max Verstappen.

Realistisch

Hamilton is zich ook wel bewust van het feit dat een nieuwe wereldtitel dit seizoen lastig gaat worden. Toch wil hij niet bij de pakken neer gaan zitten. Tegenover de internationale pers was hij duidelijk over wat Mercedes moet doen: "Wij moeten ons rustig houden en daarnaast ook hoopvol blijven. We moeten doorgaan met de achtervolging. We moeten wel realistisch zijn over onze positie. We moeten hard werken om er voor te zorgen dat we volgend seizoen niet in deze positie verkeren."

Anderhalve seconde

Na jaren van dominantie en winstpartijen, Hamilton won in alle Formule 1-seizoenen waarin hij actief was, moet de Brit het nu doen met een plekje in het middenveld. Maar Hamilton weet wat er moet gebeuren: "Ik heb nog nooit zover achter gestaan in het kampioenschap. Maar we weten hoe dit soort kampioenschappen werken. We moeten ongeveer anderhalve seconde vinden om Ferrari en Red Bull te kunnen verslaan. Dat moet wel snel gebeuren als we de rest van het seizoen voor ze willen finishen. Dat is echter helemaal geen makkelijke opgave."