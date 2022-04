Alonso leeft me met Hamilton: "Zo werkt de Formule 1"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopte dit seizoen een gooi te kunnen doen naar zijn recordbrekende achtste titel. Na vier races kan men inmiddels concluderen dat dit een haast onmogelijke missie is geworden. De Britse Mercedes-coureur worstelt met zijn bolide en komt snelheid tekort.

Hamilton begon het seizoen nog redelijk met een derde plaats in Bahrein maar daarna viel alles als een kaartenhuis in elkaar. In Saoedi-Arabië kwam hij op verrassende wijze niet door het eerste kwalificatiedeel heen en was hij veroordeeld tot een inhaalrace. In Australië ging het nog iets beter maar vorige week op Imola was het één groot drama. Hamilton worstelde met zijn hobbelende wagen er werd slechts dertiende.

Zijn concullega Fernando Alonso vindt het niet bijzonder. De ervaren Spaanse Alpine-coureur laat namelijk tegenover de internationale media weten dat het simpelweg bij de sport hoort: "Dit is de Formule 1, zo is het altijd gegaan. Toen Senna races en kampioenschappen won had hij de snelste auto. Toen Schumacher races won en kampioenschappen pakte had hij de snelste auto's. datzelfde gold voor mij. Lewis heeft alle records gebroken omdat hij de snelste auto had. Nu rijdt hij heel goed en wordt hij vijftiende. Zo werkt de Formule 1."