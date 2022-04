Video: Verstappen en Norris dollen erop los

Afgelopen weekend kende Lando Norris een zeer sterke race. De Britse McLaren-coureur profiteerde van de fout van Charles Leclerc waardoor hij als derde over de lijn kwam in Imola. Hij deelde het podium met zijn vriend Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur steunde de Brit.

Norris kreeg op de persconferentie namelijk de vraag of hij de derde snelste auto van het veld had. Terwijl Norris bezig was met het formulieren van een antwoord mengde Verstappen zich in het gesprek. De Nederlander riep grappend dat Norris moest zeggen dat het allemaal aan de coureur lag, hierna ontspon zich weer een typisch momentje tussen het olijke duo.