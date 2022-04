Ferrari komt nog niet met grote update: "We gaan we rijden met een ander downforcepakket"

Het team van Ferrari is op zeer sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Italiaanse renstal wist met Charles Leclerc te winnen in Bahrein en Australië. De Monegask gaat momenteel ook aan de leiding van het wereldkampioenschap en kent een waanzinnige seizoenstart. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat de concurrentie niet stil zit.

In Imola was Red Bull Racing namelijk oppermachtig. Regerend wereldkampioen Max Verstappen domineerde door de snelste te zijn in de kwalificatie, sprint en race. Daarnaast had de Oostenrijkse renstal een update meegebracht naar het circuit van Imola. Een grote update bij het team van Ferrari bleef vooralsnog uit.

Downforce

Over iets meer dan een week staat de gloednieuwe Grand Prix van Miami op de planning. Maar ook in de Verenigde Staten komt Ferrari niet met een gloednieuwe update. Teambaas Mattia Binotto is er duidelijk over in het gesprek met Motorsport.com: "In Miami komt het grote pakket niet. Wel zullen er wat nieuwe onderdelen op de auto's zitten. Het is qua downforce een hogesnelheidsbaan als je het vergelijkt met de circuits waar we nu op hebben geracet. We gaan dan ook met een ander pakket rijden dan we tot nu toe hebben gedaan."

Efficiënt

Binotto heeft in ieder geval zeer veel vertrouwen in het nieuwe pakket dat men in Miami gaat gebruiken. De teambaas weet echter ook wel dat men bij Red Bull niet achterover gaat leunen: "Wij denken dat ons nieuwe downforcepakket echt efficiënt is. Maar we weten ook dat Red Bull een goede medium en low downforcepakket heeft. Ze zullen ook weer competitief zijn. Dit is een volledig nieuw circuit en dus ook een nieuwe uitdaging. Dit wordt interessant en ik kan haast niet wachten."