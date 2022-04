Norris in de wolken na podium: "Vijfde plaats zou fantastisch zijn geweest"

Het team van McLaren begon op zeer lastige wijze aan het huidige seizoen. Het leek er na de seizoensopener in Bahrein zelfs op dat de Britse formatie de boot volledig had gemist. Maar daarna ging het de ploeg voor de wind en begonnen de betere prestaties langzamerhand steeds meer en meer te komen.

Afgelopen weekend in Imola volgde onverwacht ineens een groot succes. Lando Norris kwalificeerde zich op vrijdag al op verrassende wijze als derde en leek daarna in de race voor een fikse bak met punten. In de race wist hij die derde plek in de slotfase echter wederom veilig te stellen. De Britse coureur profiteerde van een spin van Charles Leclerc waarna hij relatief simpel naar het podium kon rijden.

Shock

Na afloop was Norris zeer in zijn nopjes met zijn resultaat. De Brit is goudeerlijk en had dit succes in deze fase van het seizoen nooit zien aankomen. Na afloop van de race wordt hij geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat het een verrassing is dat we hier staan, maar het voelt fantastisch. Als je kijkt waar we stonden in Bahrein, ik had eerlijk gezegd helemaal niet verwacht dat we dit seizoen nog op het podium zouden staan. Het is dus nogal een shock."

Progressie

De realistische Norris is vanzelfsprekend wel blij met zijn Italiaanse podiumplaats. Toch nuanceert de McLaren-coureur zijn verbazing snel weer: "Misschien is het geen verrassing als je onze progressie zien over de afgelopen maand. Maar een podium hadden we niet zien aankomen aangezien de Ferrari's en de Red Bulls veel sneller zijn. Het is soms moeilijk om jezelf voor te stellen op het podium, een vijfde plaats zou fantastisch zijn geweest. Maar tijdens de race gebeurde er een aantal goede dingen. We hadden een goede start waardoor we voor de Ferrari's kwamen te zitten en buiten de chaos bleven. Het was een eenzame maar fantastische race."