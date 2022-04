Alfa Romeo in opperste stemming: "Het was een sterk weekend"

Alfa Romeo is op weg om het beste seizoen mee te maken sinds de comeback in 2018 waar in totaal 57 punten werden gescoord. De teller in 2022 staat na vier rondes al op 25 punten. De zevende plek in de sprintrace en een vijfde plek op zondag van Valtteri Bottas in de afgelopen Grand Prix hielp enorm voor de Italiaanse renstal.

"Het was een sterk weekend van het team en het is een verdiende beloning 12 punten mee naar huis te nemen", begon teambaas van Alfa Romeo Frédéric Vasseur zeer tevreden. "We hebben upgrades geleverd die goed werkten, fantastisch werk geleverd door het team thuis, en de bemanning was zowel op vrijdag- als zaterdagavond ongelooflijk, met twee herbouwklussen die ze met een sterke geest ondernamen."

Guanyu Zhou zorgde voor veel schade in de sprintrace nadat de Chinees in aanraking kwam met AlphaTauri-coureur Pierre Gasly en moest noodgedwongen uitstappen. Door de uitvalbeurt moest Zhou van achteren de wedstrijd in Imola aanvangen. "Hij Zhou had altijd een moeilijke klus na de crash, maar deed het goed om te herstellen van een pitlanestart om als 15e te finishen met onderweg een aantal goede inhaalacties."

Voor Alfa Romeo ziet de nabije toekomst er rooskleurig uit na meerdere top-tien-finishes. "Er zijn zoveel positieve punten die we dit weekend kunnen meenemen, niet alleen wat betreft het resultaat, maar ook in de manier waarop we onze zaken hebben aangepakt, en we kunnen er zeker naar streven om het de komende races nog beter te doen."