Marko over spinnende Leclerc: "Geluk, net als Hamilton, ongelooflijk"

Red Bull-coryfee Helmut Marko was helemaal in zijn nopjes na de dubbelzege in Imola. Dat Charles Leclerc zichzelf bijna elimineerde was een bonus, maar volgens de 78-jarige adviseur van de Oostenrijkse renstal had de Monegask hetzelfde geluk aan zijn kont hangen als Lewis Hamilton een jaar eerder.

"De zenuwen waren er vrijdag al in de training toen Leclerc spinde - maar geluk, net als Hamilton, ongelooflijk", zei Marko tegen Motorsport.com. De zevenvoudig kampioen toucheerde in 2021 in San Marino de barrière, kon door kunst en vliegwerk verder, maar verloor kostbare tijd en posities. Een rode vlag bracht Hamilton terug in de strijd en werd nog tweede achter winnaar Max Verstappen.

De voormalig F1-coureur wilde liever kijken naar de geweldige eigen prestaties van het team, die mede dankzij de nieuwe updates op de RB18 tot stand is gekomen. Marko zegt hierover: "De beslissende factor was dat we de moed hadden om onze upgrade te installeren, ondanks slechts één vrije training. Alles werkte, daarom stond onze aerodynamica-specialist Enrico Balbo op het podium."

Op de vraag of de 78-jarige bang was dat de titels uit zicht waren na de eerste drie wedstrijden, antwoordde hij ontkennend. "Het was ons duidelijk dat het nog open was, maar het is weer heel dichtbij", zei Marko. "Ferrari is erg sterk en we moeten daarom op volle kracht blijven werken."

"Maar we hebben nu vooral twee zeer sterke coureurs. Perez wordt sterker, dus vanuit dat oogpunt zijn we enigszins optimistisch over de toekomst."

In Australië was Ferrari oppermachtig op snelheid en betrouwbaarheid, maar in Imola waren de rollen omgedraaid. Of nu Red Bull de bovenhand heeft, durft de uitgesproken Marko niet te beweren. "Ik denk dat het moeilijk te zeggen is, omdat we het hele weekend wisselende omstandigheden hadden. Het is altijd moeilijk te zeggen hoeveel de upgrades zullen opleveren, maar ik denk dat ze goed hebben gewerkt."

“We hadden de zaken iets beter onder controle dan in Australië. Ik ben gewoon tevreden met hoe we het hele weekend hebben gepresteerd. Dat we alles onder controle hadden, is soms belangrijker dan de upgrades", sloot Marko af.