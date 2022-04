Video: McLaren zingt podiumklant Norris toe

Het team van McLaren begon op redelijk zwakke wijze aan het huidige seizoen. De Britse renstal stond echter weer snel op en in Imola beleefde men een prima weekend. Lando Norris steeg in de kwalificatie en de race boven zichzelf uit en profiteerde op de zondag van de problemen bij zijn concurrenten.

Norris werd derde in de race en mocht voor het tweede jaar op rij het podium in Imola betreden. Zijn team was uitzinnig van vreugde en na afloop werd de podiumplaats uitzinnig gevierd. Onder leiding van teambaas Andreas Seidl had het team zelfs een liedje voor Norris ingestudeerd.