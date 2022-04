Verstappen heeft geen speciale gevoelens bij lappen Hamilton

Max Verstappen won gisteren over overtuigende wijze de Grand Prix van Emilia Romagna op Imola. De Nederlander begon de race op de vochtige baan vanaf de eerste startplaats en behield die positie op relatief simpele wijze. Verstappen was zeer goed weg en gaf de concurrentie direct het nakijken.

Op zaterdag was de start van Verstappen in de sprint veel minder goed. De Red Bull Racing-coureur begon hier op pole maar had last van problemen met de 'gear sync'. Hierdoor werd hij bij de start voorbij gereden door Charles Leclerc in zijn Ferrari. Het verhaal is inmiddels bekend, Verstappen sloeg in de slotfase van de sprint toe en greep de kop terug.

Koppeling

Het leek erop dat de gear sync-problemen op zondag verleden tijd waren. Toch was er volgens Verstappen niets aangepast hieraan. Op de persconferentie voor de top drie sprak de Grand Prix-winnaar zich uit: "Nee, er zijn geen veranderingen gedaan aan de koppeling. Het was gewoon zo dat we de procedures slecht hadden uitgevoerd, vandaag deden we dat beter. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar in de regen is het altijd een beetje gokken. Vorig jaar had ik een geweldige start hier en als het nat is, is het altijd een beetje lastiger."

Hamilton

In de race verliep alles van een leien dakje voor Verstappen. Hij had zijn start volledig voor elkaar en reed na de vroege safety car direct weg bij de concurrentie. Hij kwam op zijn weg naar de overwinning ook nog een oude bekende tegen in de vorm van Lewis Hamilton. De Brit was vorig jaar Verstappens titelrivaal maar is dit seizoen hopeloos uit vorm. Verstappen zette hem op een ronde en werd er op de persconferentie naar gevraagd. Verstappen "Ze zijn al het gehele jaar langzaam dus het is geen verrassing. Ik voel mij dan ook niet beter als ik Lewis op een rondje zet dan als ik dat bij iemand anders doe. Het is wat het is."