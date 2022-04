Steiner en Mick Schumacher lijnrecht tegenover andere teams

Gunther Steiner houdt voet bij stuk tegenover een groep rivaliserende teams die er bij de FIA op aandringen actie te ondernemen tegen de 'witte Ferrari' van Haas voor 2022. De teambaas van het kleine Amerikaanse team zei deze week dat FIA-inspecteurs te allen tijde welkom zijn om het team te bezoeken om beschuldigingen te onderzoeken over de manier waarop het dit jaar samenwerkt met technologiepartner Ferrari.

Mercedes teambaas Toto Wolff ziet de vooruitgang ook en zegt: "Haas heeft een grote sprong gemaakt vanaf de laatste plaats. Een interessante stap."

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur benadrukt dat hij 'vertrouwen heeft in de FIA' om de zaak te onderzoeken, terwijl Andreas Seidl van McLaren nog een stapje verder gaat door te suggereren dat "intellectueel eigendom" mogelijk van eigenaar is gewisseld. De Duitser wil zelfs een verbod voor teams om dezelfde windtunnel te gebruiken. Hij is stellig: "Zodra je dat toestaat, vindt er ook een overdracht van intellectueel eigendom plaats naar de andere auto. Het maakt B-teams overcompetitief ten opzichte van teams zoals wij, terwijl het ook de A-teams ten goede komt, wat voor ons nog zorgwekkender is."

Haas is echter opstandig. De Duitse coureur van het team, Mick Schumacher, die dit jaar ook de officiële reserve bij Ferrari is, vertelde aan de krant Bild: "Als we Ferrari hadden gekopieerd, zou de FIA ingrijpen."

Haas-teambaas Steiner richtte ondertussen zijn vuur op de uitgesproken mening van Seidl: "Gelukkig is Andreas niet de baas van de FIA. Sommige mensen denken dat ze alles kunnen veranderen door alleen hun mond open te doen, maar zo werkt het gelukkig niet."