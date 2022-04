Sainz zag crash niet aankomen: "Ik kreeg geen waarschuwing"

Het team van Ferrari wilde vandaag voor het thuispubliek op Imola laten zien wat ze in hun mars hebben. De plannen werden echter gedwarsboomd door Max Verstappen én hun eigen coureur Carlos Sainz. De Spanjaard gooide vroeg in Q2 zijn eigen ruiten in en crashte redelijk hard.

Sainz had net zijn eerste rondetijd van de sessie gezet. Zijn team gaf hem de instructie om nog een snel rondje te noteren, er kwam immers meer regen aan. De Spaanse coureur maakte een klein foutje maar Imola is niet vergevingsgezind. Hij crashte fors en moest zijn kwalificatie afsluiten in de muur, een fikse teleurstelling want de snelheid was zeker aanwezig.

Banker lap

Na afloop van zijn kwalificatie was Sainz dan ook zeer ontevreden. De balende Spanjaard zat echter nog wel met een aardige hoeveelheid vragen. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Het is frustrerend. Het was de bedoeling om een banker lap neer te zetten omdat we de regen zagen aankomen. Ik was helemaal niet hard aan het pushen. De auto verraste mij echt in die bocht. Het is overduidelijk dat de baanomstandigheden heel erg lastig zijn."

Waarschuwing

Eventjes later meldde Sainz zich ook voor de camera van het Britse Sky Sports. De Spanjaard was ook hier enorm teleurgesteld over zijn eigenlijk resultaat. De Ferrari-coureur was met stomheid geslagen: "Het was geen rondje dat op de limiet was. Maar jammer genoeg verloor ik de auto. Ik kreeg helemaal geen waarschuwing. Ik denk niet dat ik mijzelf blootstelde aan een foutje."