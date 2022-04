Verstappen: "Het is te vroeg om te stellen dat Sergio sneller is"

Wereldkampioen Max Verstappen zegt dat het te vroeg is om te zeggen dat zijn teamgenoot Sergio Perez mogelijk de overhand krijgt in de ontwikkeling van de RB18. Die suggesties werden gedaan door diverse insiders in de F1-paddock vanwege de problemen die Max Verstappen kent om de wagen onder controle te krijgen, terwijl teamgenoot Perez ogenschijnlijk makkelijker omgaat met het besturen van de wagen.

De Nederlander zei tegen de Spaanse krant Marca: "Het is nog te vroeg om te zeggen dat Sergio sneller is. Er zijn nog veel dingen die ik aan de auto wil verbeteren, dat is duidelijk, dus daar werken we aan. Er zijn pas drie races gereden dus het kan nog alle kanten op."

De 24-jarige coureur geeft toe dat het gebrek aan betrouwbaarheid een van Red Bull's grootste problemen is. Ook mist het snelheid ten opzichte van Ferrari. Verstappen: "Het is beide, maar als je door problemen blijft uitvallen, win je de titel natuurlijk niet, dus je hebt beide nodig. Je moet in principe in elke race betrouwbaar zijn en punten scoren, maar ook competitief zijn, dus het is zeker een combinatie van die twee."

Verschil in gevecht met Hamilton en Leclerc

Waar ook veel over gesproken wordt is de 'agressieve' houding die Verstappen in het verleden aannam in duels met Lewis Hamilton, en tegenover Leclerc een stuk minder hard vecht. Zo oogt het althans voor de buitenwereld, maar Verstappen legt uit: "Elke coureur en elke tegenstander is anders in termen van hoe ze verdedigen en hoe ze aanvallen, dus je benadering van elke concurrent is natuurlijk iets anders."

"Ik denk dat het ook meer ging om de relatie tussen de twee teams, met alle dingen die er het afgelopen seizoen gebeurde, speelde dat ook een heel grote rol op het circuit."

Een andere theorie is dat Verstappen blij is om een ​​seizoen rustiger aan te doen nu hij een coureurstitel heeft gewonnen.

Deze week zei Helmut Marko dat de agressieve rijstijl van Verstappen niet zo effectief is met de huidige en nieuwe generatie F1-auto's van 2022.