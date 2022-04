Marko: "Agressieve rijstijl Max Verstappen past niet bij nieuwe auto"

De agressieve rijstijl van wereldkampioen Max Verstappen is volgens Helmut Marko een uitdaging met de nieuwe F1-wagens van 2022. De Nederlander heeft moeite om de juiste balans te vinden en dat is duidelijk te merken in de data zo stelt Marko in gesprek met F1-Insider.com.

De 78-jarige Marko zegt: "Sergio Perez staat veel dichter bij Max dan in 2021 het geval was. De eenvoudigste verklaring is dat de nieuwe auto's met minder downforce bij sommige coureurs beter passen dan bij andere. Perez is erg blij met de auto, terwijl Max het moeilijker vindt. Hij heeft de juiste balans nog niet gevonden en heeft daardoor nog niet het volste vertrouwen in de auto. Zijn agressieve rijstijl past niet helemaal bij de nieuwe auto's."

De Oostenrijker denkt dat de tegenovergestelde situatie zich voordoet bij Ferrari, waar Charles Leclerc duidelijk veel meer vertrouwen heeft in de auto dan Carlos Sainz: "Kijk naar Sainz. Hij is een intelligente en zeer harde werker en hij zal zijn achterstand op Leclerc wegwerken.."

Echter, hij zei dat hij persoonlijk gelukkiger is met een strijd tussen Red Bull en Ferrari in 2022, in plaats van weer te vechten met een intense rivaliteit met Mercedes. "Ferrari past beter bij ons in termen van passie en mentaliteit. Mercedes is meer financieel georiënteerd."