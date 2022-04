Marko rekent niet op straf voor Verstappen

Max Verstappen heeft de eerste slag geslagen in Imola. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde de snelste tijd in de kwalificatie en dat betekende pole position. Verstappen was ruim sneller dan de concurrentie van Ferrari en dat was toch wel een verrassing. De Italiaanse renstal zag er veel sneller uit eerder op de dag.

In het hectische laatste kwalificatiedeel regende het niet alleen water, maar ook rode vlaggen. Er werden drie rode vlaggen gezwaaid, voorafgaand de tweede rode vlag was Verstappen snel onderweg. De Nederlander noteerde paarse sectortijden toen ineens de gele vlag werd gezwaaid, deze werd later rood, omdat Valtteri Bottas stil was gevallen. De Nederlander ging overduidelijk van het gas maar noteerde alsnog de snelste tijd.

Hij noteerde zijn snelste tijd dus onder een gele vlag. Heel even bestond de vrees voor een onderzoek van de stewards maar deze bleef uit. Red Bull-adviseur Helmut Marko zou een straf in ieder geval absurd vinden. De Oostenrijker was duidelijk tegenover Sky Sports: "Hij liftte, hij deed dat echt overduidelijk. Daardoor was het ook de derde snelste tijd van de sessie in de desbetreffende sector. Daar kan echt geen straf voor komen!"