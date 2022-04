Leclerc kan wel lachen om kartduels met Verstappen: "We haatten elkaar toen"

Charles Leclerc gaat momenteel met een ruime voorsprong aan kop in het kampioenschap. De Monegaskische Ferrari-coureur won twee van de eerste drie races en profiteerde optimaal van de problemen van de concurrentie. Dit weekend wil Leclerc vanzelfsprekend zijn voorsprong uitbreiden op het legendarische circuit van Imola.

Leclerc zal dit weekend waarschijnlijk weer te maken krijgen met zijn grote concurrent Max Verstappen. De regerend wereldkampioen duelleerde dit seizoen al meermaals met Leclerc, in Saoedi-Arabië leverde dat hem de winst op. Verder kent Verstappen een rampzalig seizoen, in de andere twee races viel hij immers uit. Dit weekend wil hij sportieve revanche nemen en Leclerc het weer moeilijk maken.

Karten

De twee coureurs gaan met hun duels terug naar hun jeugd. In de karts kwamen de twee elkaar namelijk ook al zeer regelmatig tegen. Leclerc kijkt er met een glimlach op terug. Op de donderdag sprak hij zich erover uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik weet nog heel erg goed dat het in de karts altijd hij of ik was. Op een gegeven moment haatten we elkaar toen ook."

Genieten

Anno 2022 lijkt er van haat geen sprake meer te zijn. De twee coureurs bestrijden elkaar met veel respect en dat is ook terug te zien in hun hedendaagse duels. Leclerc: "Het is in ieder geval weer heel erg close tussen ons twee. Het is zelfs heel erg close maar dat was altijd al zo. We hebben in ieder geval twee heel erg verschillende rijstijlen. Soms wint de één en dan wint de ander. Maar het is wel iets waar ik van kan genieten. Ik vind het in ieder geval een heel erg mooie strijd."