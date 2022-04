Video: McLaren eert Senna op Imola

Het Formule 1-circus bevindt zich dit weekend op het legendarische circuit van Imola. De baan in Emilia-Romagna is geliefd bij veel coureurs en fans en veel mensen kijken er dan ook reikhalzend naar uit. Toch zal er ook voor altijd een zwarte rand kleven aan het circuit.

Dat heeft natuurlijk te maken met de dood van Roland Ratzenberger en de legendarische Ayrton Senna in 1994. De iconische Braziliaan wordt nog altijd geëerd en herdacht. Ook nu trekken veel teams naar het standbeeld van Senna. De Braziliaan boekte zijn grootste successen in dienst van McLaren en dat team eert hun legende met een mooie video.

Paying our respects to Ayrton Senna here in Imola. Always remembered. #SennaSempre 🇧🇷 pic.twitter.com/oq256YvzWE