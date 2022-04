Alfa Romeo komt met nieuwe vloer in Imola

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. De race op het legendarische circuit van Imola is de eerste Europese ronde van het seizoen en dat betekent dat de teams traditioneel gezien veel updates meebrengen. Dit weekend is het echter anders dan normaal, men werkt namelijk een sprintformat af.

Dat betekent dat de teams maar één training hebben ter voorbereiding op de kwalificatie in de namiddag op vrijdag. Toch nemen enkele teams wel gewoon updates mee naar het circuit in Italië. Ook het aardig begonnen Alfa Romeo doet dat. De Zwitserse renstal scoorde met Valtteri Bottas al enkele mooie punten en ook debutant Guanyu Zhou heeft al een puntje achter zijn naam staan.

De heren krijgen in Imola te maken met een geüpdatete bolide. Men introduceert dit weekend namelijk een gloednieuwe vloer. Teambaas Frédéric Vasseur legt het uit bij Motorsport.com: "Ik ben tevreden met de resultaten in de eerste drie races. Maar ik weet ook dat iedereen begint met ontwikkelingen vanaf Imola of Barcelona. Wij moeten dus op het juiste moment beginnen. We hebben al enkele updates klaarstaan, net als de rest. Ze moeten het wel doen. We hebben voor Imola een nieuwe vloer, dat is het."