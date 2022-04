Verstappen duelleert anders met Leclerc dan met Hamilton: "Elke coureur is anders"

Alles wijst erop dat Max Verstappen en Charles Leclerc dit seizoen elkaars grote rivaal zijn. De twee vochten tijdens de eerste drie races van het huidige seizoen al enkele prachtige duels uit. Verstappen kwam eenmaal als winnaar uit de bus en Leclerc tweemaal. De Monegask gaat met een ruime voorsprong aan de leiding dankzij twee uitvalbeurten van Verstappen.

De Red Bull van de Nederlander kampt met de nodige betrouwbaarheidsproblemen en daardoor is zijn achterstand in rap tempo opgelopen. Toch is hij nu al één van de smaakmakers van het seizoen, zijn duels met Leclerc zijn prachtig. Het geeft de burger moed aangezien Verstappen vorig seizoen een bizar titelduel uitvocht met zijn grote rivaal Lewis Hamilton.

Leclerc

De duels met Hamilton werden gekenmerkt door de hevige confrontaties en het nodige ellebogenwerk. Nu lijkt er veel meer respect te zitten in zijn duels met Leclerc. De Italiaanse krant Gazzetto dello Sport vroeg Verstappen of er daadwerkelijk verschillen zijn in de duels. De Nederlander was glashelder: "Ja, elke coureur is namelijk anders. De manier van aanvallen en verdedigen is anders. Je moet altijd op een unieke manier het gevecht aangaan."

Hamilton

Verstappen en Leclerc vechten vooralsnog een zeer respectvol duel uit met elkander. Vorig seizoen was het wel anders in het duel tussen de Nederlander en Hamilton, de twee gaven elkaar geen centimeter ruimte. Verstappen: "Bij het gevecht met Hamilton speelde het conflict tussen Red Bull en Mercedes ook een belangrijke rol. Net als alle gebeurtenissen naast de baan. Daardoor hadden we ook een confrontatie op de baan."