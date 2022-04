Marko ziet een uitweg: "Zijn drie tienden sneller als we afvallen"

Het team van Red Bull Racing is niet op de best mogelijke manier aan het seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal kan het tempo van de Ferrari's bijhouden maar betrouwbaarheidsproblemen zorgen voor kopzorgen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen viel immers tweemaal uit in kansrijke positie.

Red Bull vormt samen met Ferrari overduidelijk de kop van het veld. Toch heeft de Italiaanse renstal een reusachtige voorsprong. De Red Bull is immers wel snel, de betrouwbaarheid is niet om over naar huis te schrijven. Red Bull heeft daarnaast ook last van een ander euvel. De RB18 kampt namelijk met overgewicht en dat zorgt ook voor een lichte achterstand op de concurrentie.

Afvallen

Meerdere teams hebben last van overgewicht maar voor Red Bull is het van belang dat men snel een oplossing vindt. Ze willen immers de degens kruisen met Ferrari. Teamadviseur Helmut Marko legt het uit bij F1-Insider: "Ferrari zit dichterbij de gewichtslimiet dan wij. We denken dat we 10 kilogram te zwaar zijn, dat is tenminste drie tienden. Dat geeft ons wat hoop want dit betekent dat we drie tienden sneller zijn als we afvallen."

Red Bull wil dit jaar Ferrari verslaan om de wereldtitel van Verstappen van vorig seizoen een vervolg te geven. Maar die titelstrijd zorgt er nu voor dat de Italiaanse renstal een voorsprong heeft. Marko: "Dat gaf ze zeker een voordeel. Maar we hadden niet echt een keuze want we vochten tot het einde om de wereldtitel met Mercedes. Die wereldtitel was enorm belangrijk voor ons. Maar als je die problemen van Mercedes ziet, dan hebben wij het wel aardig gedaan."