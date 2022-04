Leclerc rijdt rondjes in bijzondere klassieke Ferrari op Fiorano

Dit weekend is een zeer speciaal weekend voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal is immers zeer sterk aan het nieuwe seizoen begonnen en mag dit weekend in Imola voor het eigen publiek hun kunsten vertonen. Kopman Charles Leclerc wil dan ook zeer graag zijn voorsprong gaan uitbreiden.

Leclerc is al in Italië en reed eerder deze week een aantal rondjes op Fiorano, het testcircuit van Ferrari. De Monegask kroop echter achter het stuur van een zeer bijzondere bolide. Hij reed namelijk enkele rondjes in de Ferrari 312T4 van Gilles Villeneuve.