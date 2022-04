Slechts vier coureurs met punten in eerste drie races van het seizoen

Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar drie races jong maar toch is er al zeer veel gebeurd. Opvallend genoeg eindigde al zeer veel coureurs in de punten en is alleen het team van Aston Martin nog puntloos. Bij de coureurs is ook iets opvallends aan de hand, slechts vier coureurs hebben in elke race punten gepakt.

Vanzelfsprekend is Charles Leclerc de succesvolste van dit stel. De Monegaskische Ferrari-coureur won tweemaal en werd in Saoedi-Arabië tweede. Opvallend genoeg hebben ook Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton de volle score gepakt. Haast onzichtbaar heeft ook Esteban Ocon de volledige score gepakt, de Fransman kwam als zevende, zesde en zevende over de streep.