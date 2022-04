Leclerc blijft rustig in aanloop naar thuisrace Ferrari: "Benaderen zoals eerste races"

Het team van Ferrari staat een bijzonder weekend te wachten. De legendarische Italiaanse renstal heeft immers een zeer sterke seizoenstart achter de rug en gaan met Charles Leclerc aan de leiding van het wereldkampioenschap. Dit weekend mogen ze hun kunsten vertonen voor het eigen publiek.

Dit weekend trekt het Formule 1-circus immers naar het circuit van Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat betekent dat Ferrari voor het eerst dit seizoen in actie komt voor hun eigen publiek. De race in Imola keerde in 2020 terug op de kalender maar dit jaar zal er voor het eerst sinds de coronapandemie weer publiek op de tribunes van het circuit zitten. Dat betekent dat men zich moet voorbereiden op een grote zee van Ferrari-fans.

Vroeg

Ferrari-coureur Charles Leclerc wil niet te enthousiast het weekend benaderen. De Monegask blijft rustig en wil ook nog niet denken aan een wereldtitel. Tegenover de internationale media roept hij op tot rust: "Ik kan mij voorstellen dat iedereen enthousiast is maar ik wil er nog niet teveel aan denken. Het is nog steeds zeer vroeg in het seizoen. Maar het is wel fijn dat ik 34 punten voorsprong heb. Ik wil nu echter niet teveel aan het kampioenschap denken."

Druk

Leclerc wil de eerste thuisrace van zijn team, later volgt immers ook nog Monza, niet op een bijzondere wijze benaderen. De Monegask roept iedereen op om normaal te doen: "We moeten het weekend benaderen zoals de eerste drie races. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet teveel druk op onze eigen schouders leggen. We moeten onszelf niet voorbij rennen. We doen het als team extreem goed sinds het begin van het seizoen en ik denk dat we gewoon onze dingen moet doen."