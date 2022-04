Video: Capito showt zijn goede reflexen

Formule 1-coureurs zijn anno 2022 atleten van het allerhoogste niveau. Ze moeten fysiek en mentaal zeer sterk zijn en ook hun reflexen moeten op en top in orde zijn. De heren coureurs trainen hun reflexen tegenwoordig dan ook regelmatig met hun trainers. Op de grid zie je coureurs bijvoorbeeld regelmatig met tennisballen in de weer.

Er zijn ook speciale apparaten waarmee men de reflexen van de coureurs kan testen. Bij het team van Williams leek men het leuk om ook de grote baas eens aan de test te onderwerpen. Teambaas Jost Capito is niet de moeilijkste en hij deed dan ook maar wat graag mee met het geintje. De trainer van Williams had echter niet zien aankomen dat Capito zó goed voor de dag zou komen.

The boss has got reflexes 👀⚡️



Watch #OffGrid 👉 https://t.co/iKbpVn0RA3 pic.twitter.com/CmyvPDUomm