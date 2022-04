Leclerc scoort unieke cijfers na drie races

Charles Leclerc staat momenteel met 71 punten op de eerste plaats in de tussenstand. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft een groot gat geslagen naar de concurrentie en kent een echte droomstart. Hij wist immers te winnen in Bahrein en Australië, in Saoedi-Arabië kwam hij als tweede over de lijn.

Vorige week reed hij in Melbourne ook nog eens de snelste ronde wat hem een extra puntje opleverde. De cijfers van Leclerc zijn indrukwekkend, ook met het oog op de statistieken. Sinds 2016 was er namelijk maar één coureur die het beter deed, Nico Rosberg in zijn kampioensjaar. Verder houdt Leclerc iedereen achter zich, hij heeft al meer punten gescoord dat Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in hun kampioensjaren.

De statistiek is overigens geen vrijbrief voor succes. Sebastian Vettel scoorde in de eerste drie races van het seizoen 2017 68 punten. De wereldtitel ging echter niet naar de Duitser, Lewis Hamilton was dat seizoen de wereldkampioen. Ook Hamilton scoorde vorig seizoen na drie races een flinke hoeveelheid punten maar dat leidde niet tot de wereldtitel.