Video: Norris stelt zijn ultieme coureur samen

Lando Norris werd vorig jaar verkozen tot één van de populairste coureurs van het Formule 1-veld. De jonge Britse McLaren-coureur krijgt dan ook veel vragen en recent deed hij een zogenaamde AMA (Ask Me Anything) op Reddit. Norris filmde zichzelf tijdens het beantwoorden van de vele vragen.

Norris kreeg ook de vraag hoe hij zou ultieme coureur zou samenstellen uit vijf coureurs. De altijd enthousiaste Brit vond het een hele opgave en besloot zich alleen te richten op coureurs uit het huidige startveld. Zijn antwoord komt op zijn eigen manier tot stand.