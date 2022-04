Hamilton wordt mogelijk ereburger van Brazilië

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton een speciale band heeft met het land Brazilië. De Brit kwam vandaag nog in het nieuws toen hij wederom zijn liefde deelde voor het land. De liefde is wederzijds want in Brazilië is men momenteel bezig met een wel heel speciale actie voor de Brit.

Momenteel ligt er in het Braziliaanse parlement namelijk een wetsvoorstel om Hamilton tot ereburger te verklaren. Het is vanzelfsprekend nog niet duidelijk of dit voorstel er daadwerkelijk doorheen gaat komen. De vooraanstaande Braziliaanse politicus Ciro Gomes van de PDT-partij is op Twitter in ieder geval enthousiast en zegt dat de Brit in de harten van de Brazilianen zit. Gomes noemt het zelfs een uitstekend initiatief