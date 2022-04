Irvine zeldzaam kritisch op Verstappen: "Hij maakt teveel fouten"

Max Verstappen en Charles Leclerc vochten dit seizoen al meermaals een mooi duel uit om de koppositie. Bij de seizoensopener in Bahrein duelleerden de twee op schitterende wijze om het een week later in Saoedi-Arabië nog eens dunnetjes over te doen. Toch gaat Leclerc ruim aan de leiding in het kampioenschap aangezien Verstappen tweemaal uitviel.

Wereldwijd kijken veel fans, volgers en kenners met bovengemiddelde interesse naar het mooie duel tussen de twee talentvolle coureurs. Verstappen vocht vorig jaar ook al een stevig duel uit, toen met zijn rivaal Lewis Hamilton. De Nederlander staat dit jaar immers aan de start als de regerend wereldkampioen en hij is niet langer de uitdager.

Fouten

Het duel tussen Verstappen en Leclerc trekt veel bekijks. Bij twee van de drie races bestreden ze elkaar immers. Voormalig Ferrari-coureur Eddie Irvine besprak het duel tegenover de Italiaanse krant La Gazzetta Dello Sport. Irvine: "Ik denk niet dat er momenteel iemand sneller is dan Max Verstappen, hij maakt echter nog altijd zeer veel fouten. Charles Leclerc doet dat juist niet."

Intelligent

Het is een opvallende uitspraak van de voormalig Ferrari-coureur. Irvine is echter niet van mening dat Verstappen er geen snars van kan, hij is alleen meer fan van Leclerc: "Hij is gewoon heel intelligent, hij heeft ook een persoonlijkheid en hij is volwassen. Als je op die manier kijkt lijkt Verstappen mij mentaal gezien wat jonger maar hij heeft veel talent meegekregen. Leclerc en Verstappen zijn allebei sterk. Hamilton ook maar ik denk dat hij niet beschikt over de snelheid van Max. Hij doet mij aan Schumacher denken. Max kan een geweldige racepace vasthouden en niemand in dezelfde auto kan in de buurt komen."