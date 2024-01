Slecht nieuws voor Mercedes: "Dat tijdperk is voorbij"

Na twee tegenvallende seizoenen wil Mercedes dit jaar terugslaan. De Duitse renstal moet daarvoor de degens gaan kruisen met Red Bull Racing. Het is nog maar de vraag of ze dit gaat lukken, Eddie Irvine denkt dat het tijdperk van Mercedes nu echt verleden tijd is.

Mercedes domineerde de Formule 1 van 2014 tot en met 2020. In 2021 kreeg hun stercoureur Lewis Hamilton flinke concurrentie van Max Verstappen. De twee topcoureurs vochten een titanenduel uit en de titel ging uiteindelijk naar Verstappen. In de daaropvolgende seizoenen kon Mercedes niet meevechten om de zeges en de wereldtitels. Ze willen nu echt sportief revanche gaan nemen, maar het is niet duidelijk of ze dat gaat lukken.

Oud-coureur Eddie Irvine denkt dat Mercedes niet terug kan keren aan kop van het veld. De Noord-Ier heeft er een hard hoofd in en bij de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "Het tijdperk van de successen van Mercedes en Hamilton is nu voorbij. Lewis is echter nog steeds een heel erg goede coureur, hij is enorm gefocust op zijn doelen en hij wil presteren. Hij doet het geweldig in een Formule 1-wagen. De vergelijking met Verstappen is lastig, want Max is jonger, is sneller en hij vertrouwt heel erg op zijn eigen stuurmanskunsten."