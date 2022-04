Hamilton neemt Russell mee om te gaan surfen

Het team van Mercedes rijdt dit jaar met een volledige Britse line-up. George Russell is dit seizoen de nieuwe teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het seizoen verloopt vooralsnog niet op rolletjes voor de Duitse regerend constructeurskampioen, de coureurs kunnen het in ieder geval wel goed met elkaar vinden.

Na afloop van de Australische Grand Prix vertrokken de Mercedes-coureurs op een kleine tour voor sponsoren in Azië. De coureurs hebben het moment tevens gebruikt om tot elkaar te komen, zo blijkt uit de sociale kanalen van Hamilton. De Brit deelt een foto van hem en Russell met surfboarden en grapt dat ze de volgende keer gaan skydiven.

Next up: getting @GeorgeRussell63 to skydive pic.twitter.com/yQHJ0HxsyZ