Video: Verstappen lacht zich rot om Australische accent Perez

Het Australische Grand Prix-weekend verliep niet bepaald gesmeerd voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen viel uit en dat zorgde voor de nodige teleurstelling. Sergio Perez kwam als tweede over de finish en bezorgde zijn ploeg daarmee een fikse opsteker.

Gelukkig voor de Red Bull-ploeg viel er ook nog wat te lachen in Melbourne. Op sociale media deelt de renstal een video waarin Verstappen in lachen uitbarst als Perez de opdracht krijgt om een zin uit te spreken met een Australische accent. Daarnaast heeft de Mexicaan ook nog wat te vertellen over zijn shampoo-gebruik.