Leclerc vol verbazing: "Had verwacht dat Red Bull dichterbij zou komen"

Charles Leclerc is momenteel de grote ster van de Formule 1. De Monegaskische Ferrari-coureur won afgelopen weekend zijn tweede race van het seizoen en gaat riant aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij profiteert optimaal van de problemen van de concurrentie en rijdt zelf ook zeer sterk.

In Australië reed de Monegask afgelopen zondag een zeer dominante Grand Prix. Leclerc verdween in zijn rode Ferrari aan de horizon en de concurrentie zag hem pas weer bij de safety car-fases verschijnen. Hij verloor de koppositie op geen enkel moment en reed ook nog eens de snelste ronde. Hij nam dan ook 26 punten mee naar huis en zag dat zijn grootste concurrent Max Verstappen wederom uitviel.

Mediums

De snelheid van Ferrari is ook voor Leclerc zelf een mooie verrassing. De Monegask zag niet aankomen dat hij zo dominant voor de dag kon komen. Na afloop van de race liet hij dat blijken voor de microfoons van de internationale media: "Ik denk dat wij allemaal nogal verbaasd zijn over onze snelheid. Op de mediums waren wij tot het einde van onze stint echt heel erg sterk."

Verrassing

Het maakte eigenlijk niet uit op welke compound Leclerc reed, hij kwam toch wel snel voor de dag. De Monegask had het in geen velden of wegen zien aankomen. "Op de hards hadden wij verwacht dat de Red Bulls wat dichterbij zouden komen maar daar waren wij ook de beste. Na de kwalificatie en de trainingen zagen we geen performance-verschil met Red Bull. Dit was dus zeker weten een grote verrassing."