Russell sneert subtiel naar Red Bull: "Als je niet finisht pak je geen punten"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De resultaten vallen vooralsnog tegen maar in Australië ging het alweer wat beter. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton reden een redelijke race en kwamen uiteindelijk als derde en vierde over de streep.

Russell pakte zijn eerste podiumplaats in dienst van Mercedes en de vreugde was toch wel redelijk groot. De jonge Brit was ook al redelijk snel tijdens de kwalificatie en was sneller dan zijn teamgenoot Hamilton. Ook de zevenvoudig wereldkampioen kwam beter voor de dag dan tijdens de vorige race in Saoedi-Arabië. Door de problemen bij Verstappen staat Russell zelfs tweede in de tussenstand.

Complimenten

Na afloop van de race in Melbourne was de Brit dan ook een tevreden man. Hij was vooral blij met het harde werk van zijn team. Voor de microfoon van zijn landgenoten van Sky Sports deelde hij ook een subtiele sneer uit naar Red Bull Racing: "Ik moet iedereen in Brixworth en Brackley alle complimenten geven. Hoe snel je auto ook is, als je de finish niet haalt dan kan je natuurlijk ook geen punten pakken."

Gat

Een overwinning lijkt voorlopig nog een brug te ver voor Mercedes en Russell. Maar de succesvol verlopen editie van de Australische Grand Prix stelt Russell tevreden. "We kunnen enorm trots zijn op het werk dat we hebben verricht. We geloven dat we er uiteindelijk weer zullen staan maar we krijgen dat natuurlijk niet zomaar binnen een dag voor elkaar. Het zal een aantal wedstrijden duren voordat we het gat hebben dichtgereden."