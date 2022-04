Verstappen zet nieuwe wereldtitel voorlopig uit zijn hoofd

Max Verstappen weet na drie Grands Prix al dat een nieuwe wereldtitel zeer ver weg is. De Nederlandse Red Bull-coureur viel in Australië uit met nog onduidelijke problemen, het lijkt erop dat er wederom problemen waren met het benzinesysteem. Het was een fikse domper voor de regerend wereldkampioen.

Verstappen heeft na drie races slechts 25 punten, allemaal afkomstig van zijn winstpartij in Saoedi-Arabië. In Melbourne reed hij op de tweede plaats achter zijn rivaal Charles Leclerc. Het noodlot sloeg echter wederom toe en hij moest zijn auto aan de zijkant parkeren. De brandblusser werd erbij gepakt en de teleurstelling was groot. Het begint erop te lijken dat Red Bull een probleem heeft, in Bahrein viel Sergio Perez immers ook al uit met soortgelijke problemen.

46 punten

Max Verstappen zelf was na afloop van de Australische Grand Prix zeer gefrustreerd en zeer teleurgesteld. Tegenover de internationale media liet hij dat glashelder weten: "We hebben nog 20 races te gaan, dat is een lang seizoen. Ik denk dat ik op dit moment wel 45 races nodig heb om nog een kans te maken, ik sta zover achter in het kampioenschap. 46 punten, we moeten echt sneller worden en we moeten betrouwbaarder worden. Ik denk dus niet aan het kampioenschap."

Niet goed genoeg

De Nederlander is zeer kritisch op zijn materiaal. In alle interviews na de race kwam hij zeer rustig over, toch overheerste er frustratie: "De auto is simpelweg niet goed genoeg. Niet als je kijkt naar de betrouwbaarheid en ook niet als je kijkt naar de balans. Dat verraste me wel want we zijn niet op de goede weg. Er is geen duidelijke oplossing dus we hebben heel wat werk te doen. Ferrari is op veel punten veel beter dan wij."