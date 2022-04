Vijf coureurs naar de stewards, geen straffen

De Australische Grand Prix verliep redelijk spectaculair met twee safety cars en een aantal mooie duels. Tijdens de kwalificatie hadden de stewards hun handel vol maar werden en werden er enkele straffen uitgedeeld. Tijdens de race werd echter alleen Lance Stroll bestraft na slingeren op het rechte stuk.

Na afloop van de Grand Prix in Melbourne moesten vijf coureurs zich melden bij de stewards. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher moesten zich verantwoorden voor een momentje tijdens de tweede safety car-fase. Schumacher knalde hier bijna achterop Tsunoda. De Japanse AlphaTauri-coureur moest namelijk in de ankers omdat zijn teamgenoot Gasly hetzelfde deed voor hem. Schumacher had dit niet zien aankomen en kon maar ternauwernood een reusachtig ongeluk voorkomen. De stewards bogen zich over het moment maar zagen geen schuldige.

Daarnaast moesten ook Fernando Alonso en Kevin Magnussen zich melden bij het kantoortje van de stewards. In een gevecht in de slotfase werd Alonso namelijk buiten de baan geduwd door zijn Deense collega. Alonso vertelde de stewards vrijwel direct dat hij een straf voor Magnussen niet nodig vond. De stewards gingen mee in de redenatie van Alonso en een penalty bleef uit.