Red Bull-topman Marko heldert contractduur Gasly op: "Hij ligt tot eind 2023 vast"

Pierre Gasly heeft meerdere malen aangegeven weer klaar te zijn voor een stoeltje bij een topteam. Het liefst keert hij dan terug bij Red Bull Racing, het team waar hij in 2019 voor de bus werd gegooid als teamgenoot van Max Verstappen.

Het debuut bij het Oostenrijkse topteam verliep vanaf de winter al slecht met een crash tijdens de wintertest. Het zelfvertrouwen nam af en Helmut Marko was niet tevreden dat werd besloten om hem aan de kant te zetten, waarna hij terug moest naar Scuderia Toro Rosso, het huidige AlphaTauri.

Afgelopen twee jaar zijn echter hele goede jaren geweest voor Gasly, waarbij hij zelfs de Grand Prix van Italie in Monza wist te winnen. Sindsdien neemt het zelfvertrouwen ook weer toe en aast hij op de stoel naast Verstappen. Daar spreekt hij zich ook open over uit.

Gedacht werd dat de contractduur van Gasly tot aan het einde van dit seizoen loopt maar dat blijkt niet waar te zijn. Helmut Marko helderde dit op in gesprek met Viaplay-journalist Stéphane Kox: "Gasly staat bij ons onder contract tot het einde van 2023 dus we hebben nog genoeg tijd om een beslissing te maken. Zoals altijd bij Red Bull draait het uiteindelijk om hun prestaties."

Marko zei ook dat rond de zomerpauze er een beslissing genomen zal worden of het team doorgaat met Sergio Perez of dat een andere coureur in 2023 naast de Verstappen zal rijden.