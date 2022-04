Wedstrijdleiding past regels aan omtrent einde safety car-situatie

Max Verstappen gebruikte bij het einde van de safety car-fases tijdens de afgelopen races een slim trucje. Hij ging elke keer uitdagend net naast de koploper rijden, net met zijn neus erachter zodat hij niet inhaalde. De leiders van de races willen ook nog wel eens gaan remmen en gas geven om dan weer te remmen bij het einde van de safety car.

De acties zorgden vaak voor spectaculaire beelden en interessante herstarts. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft er echter een einde aan gemaakt. Voorafgaand de derde vrije training stuurde Wittich een aangepaste versie van de event notes rond waarin met een afbeelding staat aangeven wat er wel en niet mag. De coureurs mogen niet meer naast elkaar gaan rijden op de uitdagende manier die Verstappen vaak toepaste.

